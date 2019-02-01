هيون ديه للصناعات الثقيلة تخطط لشراء شركة ديه وو لبناء السفن

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من المتوقع أن يتم بيع شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية بعد 20 عاما من خضوعها لإدارة بنك التنمية الكوري، أي منذ عام 1999، عندما تم تفكيك مجموعة شركات "ديه وو".وأعلن بنك التنمية الكوري أمس الخميس أنه قد وقع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن مع شركة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة، سيتم بموجبها نقل حصة البنك البالغة 55.7% في شركة "ديه وو" إلى شركة "هيون ديه".وتقضي المذكرة بأن تقوم "هيون ديه" بإنشاء شركة تدير شركات بناء السفن الثلاث في البلاد، ثم يقوم بنك التنمية بعد ذلك ببيع حصته المسيطرة في "ديه وو" إلى "هيون ديه".كما تقضي المذكرة أيضا بقيام "هيون ديه" بضخ 2.5 تريليون وون لتحسين الوضع المالي لـ"ديه وو" في وقت لاحق.ومن جانبها عبرت الحكومة الكورية عن توقعات متفائلة بزيادة القوة التنافسية لصناعة بناء السفن الكورية من خلال عملية استحواذ شركة "هيون ديه" على "ديه وو".