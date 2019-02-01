الحكومة تقرر تلقيح جميع الأبقار والخنازير لاحتواء الحمى القلاعية

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قررت الحكومة تطعيم جميع الأبقار والخنازير في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت أعراض مرض الحمى القلاعية في الانتشار من منطقة "كيونغي".وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية عن هذا القرار أمس الخميس، في أعقاب تقرير إضافي عن حالة يشتبه في إصابتها بالحمى القلاعية في مزرعة للأبقار في "تشونغ جو" بمقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية.وحتى الآن، تم تأكيد إصابتين بالمرض في مقاطعة "كيونغي".سيتم تنفيذ وضع "التوقف" لمدة 48 ساعة في جميع مزارع الماشية حتى الساعة السادسة مساء السبت، حتى تقوم الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية بتجهيز اللقاحات والموارد البشرية اللازمة للتطعيم.كما سيتم إغلاق أسواق الماشية التي تتعامل مع الأبقار والخنازير لمدة 3 أسابيع لإتمام عمليات التطهير.