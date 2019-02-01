تراجع الصادرات الكورية للشهر الثاني على التوالي

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سجل حجم الصادرات الكورية تراجعا للشهر الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية 46.35 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بانخفاض 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت الصادرات الكورية قد شهدت تراجعا أيضا في شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 1.2%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها حجم الصادرات الكورية تراجعا للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أكتوبر من عام 2016.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات الكورية إلى تراجع حجم الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 23.3%، نتيجة لانخفاض أسعارها الناجم عن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي منذ النصف الثاني من العام الماضي.كما شهد حجم صادرات المنتجات النفطية تراجعا بنسبة 4.8%، والبتروكيماوية بنسبة 5.3%.وتوقعت الوزارة أن تنتعش الصادرات الكورية خلال النصف الثاني من هذا العام، نتيجة لارتفاع أسعار أشباه الموصلات والنفط.أما حجم الواردات فقد بلغ 45 مليار دولار في شهر يناير الماضي، ومن ثم بلغ حجم الفائض التجاري الكوري 1.3 مليار دولار، مسجلا بذلك فائضا للشهر الرابع والثمانين على التوالي.