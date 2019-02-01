بدء اختيار بنوك الانترنت في مارس المقبل

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ستقوم الحكومة في مارس ببدء عملية اختيار بنوك الانترنت من بين المتقدمين الناجحين.وقالت لجنة الخدمات المالية أمس الخميس إنها ستستقبل الطلبات لمدة يومين اعتبارًا من 26 مارس للحصول على الموافقة المبدئية. وقالت اللجنة إن خطة العمل ستكون أهم معيار مراجعة، ثم خطط التمويل وجمع المساهمين.وسوف تقوم لجنة الإشراف المالي بمراجعة الطلبات في أبريل ومايو، وسوف تعلن لجنة الخدمات المالية عن القرار النهائي بعد عملية المراجعة.وسيتمكن المتقدمون الذين حصلوا على موافقة مبدئية من التقدم بطلب للحصول على الموافقة الرسمية. ومن المتوقع أن يبدأ المتقدمون الذين وقع عليهم الاختيار بتقديم الخدمات في النصف الأول من عام 2020.يشار إلى أن كوريا الجنوبية لا يوجد فيها سوى اثنين من بنوك الانترنت، وهما كيه-بنك وبنك كاكاو، وقد تم إطلاقهما في عام 2017.وفي سبتمبر الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون يسمح للشركات غير المالية بزيادة حصتها في بنوك الانترنت من 4 إلى 34%.