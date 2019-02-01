بنك التنمية يقوم بدمج شركتين لبناء السفن

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يتخذ البنك الكوري للتنمية الخطوات ارسمية لدمج أكبر شركتين لبناء السفن في كوريا الجنوبية.وقال البنك الذي تديره الدولة والذي يمتلك حصة 55% من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية أمس الخميس إنه سوف يوقع اتفاقًا أساسيًّا مع شركة هيونديه للصناعات الثقيلة، لبيع ثاني أكبر شركة لبناء السفن في البلاد.وبموجب الصفقة، سيتم تشكيل شركة مشتركة تضم كلا من شركة هيونديه للصناعات الثقيلة وشركة دايو لبناء السفن.وسوف يقوم البنك بتسليم جميع أسهمه في شركة دايو لبناء السفن، والبالغ عددها 60 مليونًا، إلى شركة هيونديه للصناعات الثقيلة، وسيقوم أيضًا بزيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 2.5 تريليون وون. وفي المقابل، ستقوم شركة هيونديه الثقيلة بمنح البنك حصة في الشركة الجديدة.وقد أعربت نقابة عمال شركة دايو لبناء لسفن عن معارضتها للاندماج، مشيرين إلى تسريح جماعي محتمل نتيجة لذلك، وهددت بتنظيم إضراب عام ما لم يتم إلغاء الخطة.