0.8 % معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في يناير

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سجل معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في كوريا أقل من1% في شهر يناير الماضي نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وتخفيض الضرائب على الوقود.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية في يناير 104.24 نقطة، بارتفاع 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية عن 1% منذ شهر يناير من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية قد شهد تراجعا بنسبة 0.7% في يناير، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار الاستهلاكية في البلاد.أما أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والماشية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5%، وهو ما أدى لرفع الأسعار الاستهلاكية بـ0.19%.وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.4% في شهر يناير الماضي.