0.8 % معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في يناير

سجل معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في كوريا أقل من1% في شهر يناير الماضي نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية وتخفيض الضرائب على الوقود.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الأسعار الاستهلاكية في يناير 104.24 نقطة، بارتفاع 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية عن 1% منذ شهر يناير من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية قد شهد تراجعا بنسبة 0.7% في يناير، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار الاستهلاكية في البلاد.
أما أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والماشية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5%، وهو ما أدى لرفع الأسعار الاستهلاكية بـ0.19%.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.4% في شهر يناير الماضي.