سيول وواشنطن تتفقان على تقوية الاستعداد الدفاعي المشترك

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أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "بارك هان كي" اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي الجنرال "جو دانفورد"، وبقائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ الأدميرال "ديفيدسون"، واتفق معهما على الحفاظ على الاستعداد الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتقويته.وأشاد القادة الثلاثة بالجهود المشتركة التي تبذلها السلطات العسكرية الكورية والأمريكية خلال العام الماضي لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها، مشيرين إلى أنه قد تم بناء قاعدة أساسية لتقوية علاقات التحالف القائمة بين سيول وواشنطن، بما في ذلك نقل قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة في زمن الحرب إلى القوات الكورية.واتفقوا على دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومتان الكورية والأمريكية للنزع الكامل للأسلحة النووية من كوريا الشمالية وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعزيز التعاون بين السلطات العسكرية الكورية والأمريكية، مؤكدين على أهمية التحالف بين البلدين لتحقيق الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية.