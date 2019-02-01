فرض غرامة على شركة أمريكية بتهمة انتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة تبلغ مليون دولار على شركة أمريكية بتهمة انتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت الوزارة إن شركة "إي إل إف" الأمريكية لمستحضرات التجميل قد قامت باستيراد رموش اصطناعية تحتوى على مواد خام مستوردة من كوريا الشمالية، بقيمة 4 ملايين و427 ألف دولار من شركة صينية خلال الفترة من شهر أبريل عام 2012، وحتى شهر يناير من عام 2017 .وكانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت في شهر يوليو من العام الماضي تحذيرا لمراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها ستفرض عقوبات صارمة على كل من ينتهكها حتى بدون قصد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركة محلية منذ إصدار هذا التحذير.