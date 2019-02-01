بيغون يؤكد أن الرئيس ترامب مستعد لإنهاء الحرب الكورية

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" أن الولايات المتحدة مستعدة للإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، وأنها لن تقوم بإسقاط نظام الحكم في كوريا الشمالية.جاء هذا التصريح في محاضرة ألقاها "بيغون" في جامعة "ستانفورد" الأمريكية أمس الخميس، حيث أضاف أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتقد أن الوقت قد حان للقضاء على حالة الحرب والمواجهة العدائية في شبه الجزيرة الكورية .وكشف "بيغون" عن أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد بتفكيك المنشآت الخاصة بتكثيف مادتي البلوتونيوم واليورانيوم في كوريا الشمالية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في شهر أكتوبر من العام الماضي في بيونغ يانغ.وأكد على أهمية التعرف الشامل على برامج كوريا الشمالية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وهو ما سيؤدى إلى المرحلة الأخيرة لعمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن الولايات المتحدة ليست لديها أي خطة لسحب قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية.وسيقوم "ستيفن بيغون" بزيارة لكوريا الجنوبية يوم الأحد القادم لإجراء مباحثات مع المبعوث النووي الكوري "لي دو هون".وبعد اختتام زيارته لسيول، سيجرى مفاوضات على مستوى العمل مع المسؤولين الكوريين الشماليين لبحث القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والإجراءات التي ستتخذها واشنطن مقابل ذلك، استعدادا للقمة الثانية بين "ترامب" و"كيم جونغ أون".