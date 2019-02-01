ثلثي مواطني دول آسيان لديهم خبرة في مشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية

Photo : YONHAP News

طبقا لنتائج مسح أجرته لجنة الاتصالات الكورية والمعهد الكوري لتنمية مجتمع المعلومات في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي على 2000 من المواطنين في ماليزيا وفيتنام وسنغافوره وإندونيسيا وتايلاند، أجاب 62.1% من المشاركين في المسح بأن لديهم خبرة في مشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية.وأشارت نتائح المسح إلى أن 63.9% منهم شاهدوا برامج كورية باستخدام الهواتف الذكية، و29% منهم عبر موقع "يوتيوب"، و16.5% منهم عبر موقع "نتفليكس".وأضافت أن 69.6% من السنغافوريين، و63.7%% من الماليزيين، و62.6% من الإندونيسيين، و56.6% من الفيتناميين، و44.1% من التايلانديين، لديهم خبرة في مشاهدة مسلسلات الدراما الكورية.