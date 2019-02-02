تراجع الصادرات للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية إن الصادرات قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي.وقد انخفضت الصادرات في الشهر الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتسجل46.35 مليار دولار.وبعد انخفاض الصادرات بنسبة 1.2% على أساس سنوي في ديسمبر، تعد هذه هي المرة الأولى من سبتمبر وأكتوبر من عام 2016 التي تستمر فيها الصادرات في الانخفاض لشهرين متتاليين.وقد ارتفع حجم الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام الماضي، لكن أسعار سلع التصدير تراجعت بنسبة 13.1%.وسجلت 9 من بين 13 من الصناعات الأساسية للصادرات الكورية انخفاضًا، وتصدرتها صناعة أشباه الموصلات التي تراجعت بنسبة 23.3%.ومع ذلك، فقد سجل الميزان التجاري فائضًا بقيمة 1.34 مليار دولار، وذلك للشهر الرابع والثمانين على التوالي، لكنه يمثل انخفاضًا بشكل ملحوظ عن المتوسط الشهر البالغ 1.9 مليار دولار في العام الماضي.