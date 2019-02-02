الكوريتان تناقشان تنظيم حدث لإحياء الذكرى المئوية لحركة الاستقلال

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تبادلت الكوريتان الآراء حول خطةٍ لإحياء الذكرى المئوية لحركة الأول من مارس الاستقلالية، ضد الحكم الاستعماري الياباني.وقد اجتمع نائب وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشون هيه سونغ" و"كيم كوانغ سونغ"، القائم بأعمال رئيس الجانب الكوري الشمالي في مكتب الاتصال المشترك، أمس الجمعة، في مدينة "كيسونغ" الحدودية.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تسلم سيول عقار التاميفلو إلى الشمال بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وقد صرح المتحدث باسم وزارة التوحيد أمس الجمعة أن الطرفين يجريان تنسيقًا على مستوى العمل بشأن هذه القضية، وأن الحكومة سوف توفر العقار للشمال في أقرب وقت.