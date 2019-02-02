ازدحام الطرق السريعة في أول أيام العطلة

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ازدحمت الطرق السريعة في بعض المناطق صباح اليوم السبت، ولكن حركة المرور كانت سلسلة بصورة عامة في اليوم الأول من أيام عطلة رأس السنة القمرية الطويلة، التي تستمر خمسة أيام.وبينما يتوجه الكوريون إلى بلداتهم، وصلت حركة المرور إلى ذروتها عند ظهر اليوم ومن المتوقع ان تنتهي في العاشرة مساء اليوم السبت.وسوف يستغرق الطريق من العاصمة سيول إلى مدينة بوسان الجنوبية نحو خمس ساعات وعشر دقائق، وإلى "كوانغ جو" أربع ساعات تقريبًا، وإلى "كانغ نيونغ" نحو ساعتين، وإلى "ديه جون" نحو ساعتين وعشرين دقيقة.ومن المتوقع أن يبلغ عدد السيارات نحو 4 ملايين سيارة، وهو رقم مشابه لأيام السبت العادية، ولكن مع زيادة في عدد المسافرين على الطرق السريعة، مما سيؤدي إلى أن تكون ظروف الطرق أكثر ازدحامًا.ومن المتوقع أن تصل حركة المرور خلال العطلة إلى ذروتها صباح الاثنين وبعد ظهر الثلاثاء، حيث يعد الثلاثاء المقبل هو أول أيام السنة القمرية الجديدة.ونظرًا لكون العطلة طويلة هذا العام، فمن المحتمل أن يخف الزحام لانخفاض تركيز المسافرين، مما سيقلل من الزمن اللازم للسفر إلى الجنوب بنحو 90 دقيقة مقارنة بالعام الماضي.