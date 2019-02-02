السلطات تعلن حالة الطوارئ لاحتواء الحمى القلاعية

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تعمل الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية في حالة طوارئ بدءًا من اليوم السبت، في محاولة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية، حيث بدأ المواطنون في الانتقال بأعداد كبيرة للاحتفال بعطلة رأس السنة القمرية.وخلال فترة العطلة، ستعقد الحكومة ثلاث اجتماعات كل يوم للوكالات والهيئات ذات الصلة، لمناقشة الحجر الصحي والتحقق من الوضع، وتنفيذ التدابير الأولية.وسوف تقوم الحكومات المحلية بتشكيل غرف قيادة لمراقبة التطورات.وفي أعقاب الحالات التي تم الإبلاغ عنها في ثلاث مزارع في مقاطعتي "كيونغي" و"تشانغ تشونغ" الشمالية، أصدرت الحكومة أمرًا بوقف العمل لمدة 48 ساعة في جميع مزارع الماشية حتى الساعة السادسة مساء اليوم السبت.كما يتم حاليًّا تطعيم جميع الأبقار والخنازير في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق القريبة من المزارع المصابة.وقد تم إعدام نحو ألف وخمسمائة بقرة في 22 مزرعة، من بينها المزارع الثلاثة التي تأكدت فيها ظهور الإصابات.وقد بلغ مستوى الإنذار الدرجة الثانية في النظام المكون من أربع درجات، لكن الحكومة تتخذ إجراءاتٍ تتوافق مع أعلى مستويات التأهب.