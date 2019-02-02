توقعات المستهلكين في أدنى مستوياتها خلال عامين

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سجلت توقعات المستهلك حول الإنفاق على الغذاء والملابس أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2017، وسط المخاوف من حدوث التباطؤ الاقتصادي.وقد سجل مؤشر ثقة المستهلكين في فئة المطاعم 90 نقطة، وهي نفس قيمته في الشهر الماضي، التي تعد الأدنى منذ أبريل عام 2017.كما سجل مؤشر أسعار الملابس 96 نقطة، وهو أيضًا نفس قيمة المؤشر في شهر ديسمبر، والأدنى منذ يناير عام 2017.ويقيس المؤشر توقعات المستهلكين خلال 6 أشهر مقارنة بالظروف الحالية. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن أكثر المستهلكين يعتقدون أن إنفاقهم سينخفض في المستقبل.ويقول الخبراء إن الظروف الاقتصادية السيئة تؤدي إلى ارتفاع النفقات الأساسية وانخفاض الإنفاق في القطاعات غير الضرورية، كالمطاعم والملابس والشؤون الترفيهية.