سيول تعرب عن قلقها إزاء الفوضى السياسية في فنزويلا

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أعربت وزارة الخارجية في سيول عن قلقها أمس الجمعة، إزاء الفوضى السياسية التي وقعت في فنزويلا، في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن سيول تأمل في استعادة الديمقراطية في فنزويلا بسرعة، من خلال عملية سلمية تشمل جميع اللاعبين السياسيين.وأضاف البيان أن سيول ستشارك بفعالية في الجهود المشتركة للمجتمع الدولي لحل الأزمة الإنسانية التي تواجه الشعب الفنزويلي.وكانت الدولة الأمريكية الجنوبية قد دخلت في حالة من الفوضى منذ أن بدأ الرئيس "نيكولاس مادورو" ولايته الثانية في العاشر من يناير.وقد أعلن زعيم المعارضة "خوان كويدو"، وهو رئيس البرلمان، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، زاعمًا أن الانتخابات التي أجريت في العام الماضي كانت غير عادلة وغير شرعية.