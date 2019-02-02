الرئيس يهنئ المواطنين بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية

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تحدث الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى المواطنين بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، متمنيًّا للجميع رحلات آمنة وسهلة.وفي مقطع مصور نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، قال الرئيس "مون" إن العطلة السعيدة تبدأ بالسلامة والأمان، وطلب من الحكومة والشعب أن يتعاونوا من أجل أن تكون العطلة خالية من الحوادث.وقال إن المسافرين إذا اعتنى بعضهم ببعض، وتأكدوا من الالتزام بارتداء حزام الأمان، والتمتع ببعض الراحة عند الشعور بالنعاس، فسوف يمكن الحد من حوادث الطرق.وقال "مون" إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون العطلة مريحة وآمنة، وتمنى للمواطنين سنة قمرية جديدة دافئة وسعيدة.