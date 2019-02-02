مجلس الأمن يعفي الصليب والهلال الأحمر من العقوبات

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قررت لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن توافق على طلب الإعفاء من العقوبات، الذي تقدم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.وأعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر عن ذلك الخبر على صفحته على موقع تويتر، قائلًا إن مجلس الأمن وافق يوم الأربعاء الماضي على إعفاء دراجات وإمدادات طبية وأجهزة لتنقية المياه وغيرها من المعدات، اللازمة لأنشطة الإغاثة في كوريا الشمالية.وأوضح الاتحاد أن الدراجات سوف يستخدمها المتطوعون لإيصال الإمدادات الطبية إلى المقيمين في المناطق النائية في كوريا الشمالية.وقد منحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن 6 منظمات خيرية إعفاءً من العقوبات، لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال.