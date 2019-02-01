واشنطن وبيونغ يانغ تعقدان حوارًا حول القمة المرتقبة

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سوف يصل الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيكون" إلى كوريا الجنوبية غدًا الأحد، لإجراء محادثات تحضيرية مع كوريا الشمالية، استعدادًا للقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، المنتظر عقدها في أواخر هذا الشهر.وسوف يجري "بيكون" محادثات على مستوى العمل مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" في مطلع الأسبوع المقبل، وكان "كيم" يعمل سابقًا سفيرًا لبلاده في أسبانيا.ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع في قرية الهدنة "بان مون جيوم" على الحدود بين الكوريتين.وقال مصدر دبلوماسي إن موعد ومكان الحوار لم يتحدد تمامًا بعد، ولكن يبدو أن قرية الهدنة هي الموقع الأكثر احتمالًا في الوقت الراهن.وخلال المحادثات التحضيرية، من المتوقع أن يناقش الطرفان عملية نزع السلاح النووي والتدابير المقابلة، التي سيتم إدراجها في البيان المشترك، الذي سيصدر بعد القمة.