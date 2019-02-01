آن هي جونغ يتلقى حكما بالسجن لمدة 3 سنوات و6 شهور

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أصدرت محكمة الاستئناف في سيول حكما على "آن هي جونغ"، حاكم مقاطعة "تشانغ تشونغ" الجنوبية، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف أمس الجمعة، قائلة إنه مذنب في تسع من التهم العشرة الموجهة إليه، والتي تتضمن إساءة استخدام السلطة والتحرش الجنسي. وجاء ذلك على عكس المحاكمة الأولى التي برأته من تهمة التحرش الجنسي، بسكرتيرته السابقة "كيم جي آون"، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات التهمة.ووفقًا لتحليلات المحكمة فإن شهادة ​المدعية "كيم جي أون"، كانت متسقة وموثوقة بدرجة كافية، بحيث يتم قبولها كدليلٍ لإثبات التهم الموجهة ضد "آن".وقد شكرت "كيم" المحكمة على اتخاذ القرار الصائب، مضيفة أنها ستخوض المعركة حتى النهاية وتواصل دعمها لضحايا الاعتداء الجنسي الآخرين.بينما أعرب الحاكم السابق "آن" عن معارضته للقرار قائلا إنه سوف يستأنف حكم المحكمة.