ترامب يقول إن أمام كيم جونغ أون فرصة لجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية كبرى

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمامه فرصة لجعل كوريا الشمالية إحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، لكن "كيم" لن ينكمن من ذلك طالما ظلّ لدى كوريا الشمالية أسلحة نووية.جاء تصريح "ترامب" في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أمس الأحد، حيث قال أيضا إن موعد لقائه مع "كيم جونغ أون" قد تم تحديده بالفعل، مشيرا إلى أن موعد ومكان القمة سيتم الكشف عنهما خلال خطاب حالة الاتحاد غدا الثلاثاء حسب توقيت واشنطن، أو قبل ذلك بقليل.وفيما يخص احتمال انسحاب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أكد "ترامب" أنه لم يبحث سحب تلك القوات أبدا رغم أن وجود الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية مكلف جدا.وكان المبعوث النووي الأمريكي "ستيفن بيغون" قد أكد في محاضرة ألقاها في جامعة ستانفورد في أواخر شهر يناير الماضي أنه لم يتم بحث القضايا المتعلقة بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.