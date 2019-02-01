سيول وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع هذا الأسبوع

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قالت مصادر دبلوماسية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعملان على تضييق الفجوة في وجهتى نظرهما بشأن تقاسم التكاليف الدفاعية بينهما، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي في غضون هذا الأسبوع.وكان الجانبان قد عقدا 10 جولات من المباحثات لتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية، حيث طالب الجانب الأمريكي بزيادة نصيب كوريا الجنوبية من 856 مليون دولار في العام الماضي إلى ما يتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار.ولكن من المتوقع الآن أن توافق واشنطن على زيادة نصيب سيول بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.ومقابل التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن قيمة التكاليف الدفاعية، من المتوقع أن توافق سيول على مطالبة واشنطن بتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية كل عام.