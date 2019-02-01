كوريا الأولى من بين الدول الناشئة من حيث حجم شراء الأجانب لأسهمها

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طبقا لتقرير صادر عن شركة "يوانتا" للأسهم اليوم الاثنين، بلغ حجم المشتريات الصافية من الأسهم الكورية من قبل الأجانب، مليارين و496 مليون دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول من حيث حجم شراء الأسهم الصافية من قبل الأجانب، وتلتها كل من تايوان والبرازيل وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وباكستان.وأشار التقرير إلى أن الأجانب قد اشتروا بما قيمته 3 مليارات و657 مليون دولار من الأسهم الكورية خلال شهر يناير الماضي، بعد أن كانت مشترياتهم قد بلغت 335 مليون دولار في شهر نوفمبر و136 مليون دولار في شهر ديسمبر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر يوليو من عام 2016.