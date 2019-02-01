مبعوث أمريكي يلتقى بمسؤولين في سيول قبل المفاوضات مع بيونغ يانغ

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قام الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" بزيارة لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "تشونغ أوي يونغ"، في مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين.وتم في هذا اللقاء تنسيق موقف الجانبين بشأن المفاوضات المقرر إجراؤها على مستوى العمل بين "بيغون" ونظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول" غدا الثلاثاء في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، لتحديد تفاصيل القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بما في ذلك نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة مقابل ذلك، وفي مقدمتها تقديم ضمانات أمنية لبيونغ يانغ.وكان "ستيفن بيغون" قد وصل إلى سيول أمس الأحد، وفور وصوله إلى سيول التقى "بيغون" بالمبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون".