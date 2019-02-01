سام سونغ الرابعة عالميا من حيث معدل الإعجاب بالعلامات التجارية

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "يوغوف" على آلاف من مستخدمي الإنترنت الأمريكيين على أساس يومي خلال العام الماضي، احتلت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونات المركز الرابع من بين الشركات العالمية من حيث معدل الإعجاب بالعلامات التجارية بإحراز 22.3 نقطة .واحتلت شركة "نتفليكس" الأمريكية المركز الأول بـ33 نقطة، وتلتها شركة "أمازون" بـ29.3 نقطة، ثم شركة "أمازون برايم" بـ28 نقطة.كما احتلت شركة "سام سونغ" المركز الثالث من حيث درجة تحسن سمعة علامتها التجارية حيث تمكنت من إحراز 22.3 نقطة في العام الماضي، بزيادة 5.2 نقطة مقارنة بالعام الأسبق.