كوريا الخامسة عالميا من حيث حجم إنتاج المنتجات الحديدية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس في العالم من حيث حجم إنتاج خام الصلب، متغلبة على روسيا، وسط مشكلة العرض المفرط في السوق العالمية.وأظهرت بيانات من اتحاد الصلب العالمي اليوم الاثنين أن إنتاج الصلب الخام العالمي قفز بنسبة 4.6%، ليصل إلى مليار و808.6 مليون طن في العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن الصين أنتجت 928.3 مليون طن من خام الصلب العام الماضي، بزيادة 6.6% مقارنة بالعام الأسبق، ومن ثم زادت حصتها من إجمالي إنتاج خام الصلب العالمي إلى 51.3% في العام الماضي بعد أن كانت 50.3% في العام الأسبق.وتلتها كل من الهند بـ106.5 مليون طن، واليابان بـ100.43 مليون طن، والولايات المتحدة ب86.7 مليون طن.أما كوريا الجنوبية فقد أنتجت 72.5 مليون طن من خام الصلب في العام الماضي، بزيادة 2% مقارنة بالعام الأسبق، محتلة بذلك المركز الخامس بعد أن كانت في المركز السادس في عام 2017.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر سبتمبر من العام الماضي، انخفض حجم الطاقة الإنتاجية العالمية لخام الصلب للعام الثاني على التوالي ليصل إلى مليارين و251.2 مليون طن عام 2017.وقال التقرير إلى أن هذا الانخفاض لم يسهم في تقليل العرض المفرط في السوق العالمية.