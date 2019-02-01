73.2 % معدل وصول طائرات الخطوط الجوية الكورية في الوقت المحدد

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احتلت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" المركز العاشر من بين شركات الطيران الآسيوية والباسيفيكية من حيث معدل وصول الطائرات في الوقت المحدد.وطبقا لتقرير صادر عن موقع "فلايت ستاتس"الأمريكي المتخصص في الإحصاءات المتعلقة بالطيران اليوم الاثنين، بلغ معدل وصول طائرات الخطوط الجوية الكورية 73.2%، فيما بلغ المعدل للخطوط الجوية اليابانية "جال" 84.7%، والخطوط الجوية اليابانية "آنا" 84.2%، والخطوط الجوية السنغافورية "سنغابور إيرلاينز" 85.9%، والخطوط الهندية "إنديغو" 81.1% ، والخطوط التايلاندية "إير آسيا"81%.