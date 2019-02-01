الدولية كوريا الشمالية توضح موقفها من أزمة فنزويلا

أدانت كوريا الشمالية ما وصفته بـ"المحاولات الانقلابية" من قبل الدول الأجنبية التي تسعى للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس "نيكولاس مادورو" في فنزويلا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد إن أية محاولة من جانب قوى خارجية لعزل الرئيس "مادورو" تعد تدخلا غير مبرر في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها فنزويلا أصبحت قضية عالمية.

وأكد المتحدث على ضرورة حل أزمة فنزويلا بطريقة سلمية وفقا للإرادة المستقلة لشعبها وحكومتها.

وقال إن شعوب العالم التي تطمح إلى العدالة والسلام ستدعم دائما حكومة وشعب فنزويلا للحفاظ على سيادتها واستقرارها.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان الفنزويلي "خوان جوايدو" قد أعلن من نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اعتراضا على ما أسماه بتزوير الانتخابات الرئاسية لتمديد فترة رئاسة "مادورو" في السلطة، وتلاه اعتراف ودعم من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وعدة دول بأمريكا اللاتينية وأوربا، بينما عبرت روسيا والصين وتركيا وإيران وكوبا عن تأييدها لحكومة الرئيس "مادورو".