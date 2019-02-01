وفاة 4900 من أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين في العام الماضي

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طبقا لما أظهرته بيانات صادرة عن نظام المعلومات المتكاملة الخاص بالأسر المشتتة والذي تديره وزارة التوحيد الوطني ومنظمة الصليب الأحمر، توفي 4914 من أعضاء الأسر المشتتة في العام الماضي نتيجة للشيخوخة.وقد تم تسجيل 133 ألفا و208 أشخاص يرغبون في إعادة لم شملهم مع أسرهم في كوريا الشمالية في هذا النظام منذ بداية تشغيله في عام 1988 وحتى نهاية العام الماضي، وتوفي منهم حتى الآن 77 ألفا و221 منهم، بينما مازال 55 ألف و987 على قيد الحياة.وبلغ عدد المتوفين من المسجلين في نظام المعلومات 3378 شخصا في عام 2016، و3795 شخصا في عام 2017 ، و4914 شخصا في العام الماضي.وأشارت البيانات أيضا إلى أن 85% من أعضاء الأسر المشتتة تتجاوز أعمارهم 70 عاما، وأن 20.6% منهم تتجاوز أعمارهم 90 عاما.