اتفاق بين عائلة العامل القتيل وشركة الطاقة

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توصلت عائلة العامل القتيل إلى اتفاق مع شركة الطاقة التي لقي الشاب مصرعه أثناء العمل فيها في شهر ديسمبر الماضي.وقال اتحاد النقابات الكوري اليوم الثلاثاء إن أفراد عائلة العامل "كيم يونغ كيون"، ومجموعة مدنية، اختتموا محادثاتهم مع شركة كوريا الغربية للطاقة والحزب الحاكم ومسؤولين من الحكومة، في الساعة التاسعة صباح اليوم.وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة بتعويض العائلة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال، في محطة الطاقة الحرارية التي لقي فيها "كيم" مصرعه.وتشمل الإجراءات مرافق السلامة ومنطقة الاستراحة وإنشاء مكتب لاتحاد العمال.يُذكر أن العامل الشاب، البالغ من العمر 24 عامًا، قد لقي مصرعه في حادث للحزام الناقل للفحم، وأدت وفاته إلى موجة من الغضب الشعبي، بسبب معاملة العمال المؤقتين.وقد قررت عائلة كيم الامتناع عن إقامة جنازة للعامل الراحل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين عن الحادث.