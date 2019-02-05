كوريا الجنوبية في المركز الخامس عالميًّا في إنتاج الصلب الخام

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس عالميًّا، في إنتاج الصلب الخام، العام الماضي، لتتجاوز بذلك روسيا.ووفقًا لرابطة الصلب العالمية، فقد بلغ إنتاج الصلب العالمي نحو 9 مليار طن في عام 2018، بزيادة 4.6% مقارنة بالعام السابق.وتصدرت الصين القائمة، حيث بلغ إنتاجها أكثر من نصف الإنتاج العالمي. وتلتها الهند واليابان والولايات المتحدة.ثم حلت كوريا الجنوبية في المركز الخامس، بعد وصول إنتاجها من الصلب إلى 72.5 مليون طن في العام الماضي، بزيادة قدرها 2% عن العام الذي سبقه، وسجلت بذلك ما نسبته 4% من إجمالي الإنتاج العالمي.