المبعوث الأمريكي يجتمع مع مستشار الأمن القومي الكوري

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التقى الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية، "ستيفن بيغون"، مع مستشار الأمن القومي الكوري، "تشونغ إيوي يونغ"، أمس الاثنين؛ لتنسيق وجهات النظر، حول نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتدابير المقابلة لها.وفي موجز صحفي مكتوب، قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" إن المسؤولين عقدا اجتماعًا لمدة 50 دقيقة، في الساعة الرابعة عصر الأمس، في المكتب الرئاسي "تشونغ وا ديه".وخلال الاجتماع، نقل "تشونغ" تقييم بلاده للوضع الحالي، إلى جانب الأعمال التي يتعين القيام بها في المستقبل. كما أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات الجارية مع الشمال إلى نجاح القمة الثانية، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر.ويُعتقَد أن "تشونغ" قد نقل إلى المبعوث الأمريكي وجهة نظر سيول، بشأن تفكيك المنشأة النووية في "يونغ بيون" في الشمال، وإنشاء مكتب للاتصال بين الولايات المتحدة والشمال، وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشمال.كما يعتقد أن الطرفين ناقشا مسألة إعادة فتح مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بين الكوريتين، واستئناف الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ"، وكلاهما يخضع للعقوبات الدولية.ومن المنتظر أن يلتقي المبعوث الأمريكي أيضًا مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول"، في قرية الهدنة "بان مون جيوم" اليوم الثلاثاء، للانتهاء من التفاصيل النهائية المتعلقة بالقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.