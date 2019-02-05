واشنطن تؤكد اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع مع سيول

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أكدت واشنطن أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع سيول، حول كيفية تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من هذا العام.وذكر مسؤول بوزارة الخارجية أمس الاثنين أن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي، وأنهما ملتزمان بالعمل على القضايا الفنية المتبقية في أسرع وقت ممكن.وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تقدر الموارد الكبيرة التي تقدمها كوريا الجنوبية لدعم التحالف، مؤكدًا أن سيول ظلت طوال سبعة عقود بمثابة "الحليف المثالي والشريك والصديق" للولايات المتحدة، وأكد على أن واشنطن تقف إلى جانب حليفها، بموجب معاهدة الدفاع المشترك.وقال المسؤول أيضًا إن التزام بلاده بأمن كوريا الجنوبية وشعبها ما زال "صلبًا".يذكر أن الجانبين اتفقا على أن تدفع سيول نحو مليار دولار أمريكي، في عقد جديد مدته عام واحد، ويتوقع أن يتم الانتهاء من هذا الاتفاق هذا الأسبوع.