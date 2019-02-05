صحيفة يابانية تشيد بأيقونة ضحايا الاسترقاق الجنسي الراحلة

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نشرت صحيفة "شوسون" مقالا تذكاريًّا، حول ضحية الاسترقاق الجنسي السابقة، التي أصبحت مناضلة في مجال حقوق الإنسان "كيم بوك دونغ"، والتي توفيت بسبب السرطان الأسبوع الماضي.ونقلت الصحيفة الأسبوعية، التي تتخذ من اليابان مقرًّا لها، والتي تصدرها منظمة موالية لكوريا الشمالية، اجتماع مراسليها مع "كيم" قبل شهرين فقط في سيول، وكيف رحبت بهم على الرغم من تدهور حالتها الصحية.كما أشاد التقرير باهتمام "كيم" بالمدارس الكورية في الخارج وطلابها.وفي يناير الماضي، نشرت الصحيفة مقابلة أجرتها مع "كيم"، كما نشرت قصيدة لشاعر كوري ياباني، تشيد بالضحية المسنة.يذكر أن "كيم" كانت واحدة من أوائل المتحدثات عن خبرتها في العمل كرقيق جنسي للجيش الياباني، وكانت تدعو الحكومة اليابانية إلى تقديم اعتذار حقيقي.