الأحزاب السياسية تسعى إلى رفع مستوى وسام الاستحقاق لمناضلة الاستقلال

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بدأ المعسكر الحاكم والمعارض جهودهما التشريعية، من أجل رفع مستوى وسام الاستحقاق الوطني، الممنوح لمناضلة الاستقلال "يو كوان سون"، وذلك بعد تبقي شهر واحد على الذكرى المئوية لحركة الأول من مارس الاستقلالية.وقد تقدم النائب عن الحزب الحاكم "بارك وان جو" بمشروع قانون خاص لرفع مستوى الوسام الذي حصلت عليه المناضلة الراحلة، حيث مُنحت وسامًا من الدرجة الثالثة، خلافًا لغيرها من الشخصيات الوطنية الأخرى، مثل "كيم كوو"، و"آهن تشانغ هو"، و"يون بونغ كيل".وقد أثار هذا تساؤلات حول ما إذا كانت قد حصلت على وسام أقل مما تستحقه.كما تقدم "لي ميونغ سو"، النائب عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، بمشروع قانون مماثل يدعو إلى رفع درجة الوسام الممنوح إلى "يو" إلى الدرجة الأولى.ودعا "لي" إلى سن نظام يسمح بإعادة تقييم الأوسمة الممنوحة سابقًا.