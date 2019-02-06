ترامب: القمة الثانية مع كيم جونغ أون في 27 و28 فبراير في فيتنام

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أنه سيلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في فيتنام، في نهاية شهر فبراير، وذلك خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس مساء الثلاثاء.وقال الرئيس الأمريكي إنه سيواصل المسار التاريخي نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "ترامب" أن القمة الثانية مع كوريا الشمالية ستنعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير في فيتنام.وخلال كلمته، أعاد التأكيد مجددًا على أن علاقته مع "كيم" جيدة وقوية، مشيرًا بذلك إلى عودة المحتجزين الأمريكيين وتوقف التجارب النووية والصاروخية. وقال إن انتخابه رئيسًا للجمهورية منع حربًا كبرى مع كوريا الشمالية. وأضاف أنه ما زال أمامه الكثير من العمل مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".يأتي هذا بينما يواصل المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" زيارته إلى العاصمة الكورية الشمالية، للانتهاء من التفاصيل الدقيقة للمحادثات.وقبيل انعقاد القمة في نهاية هذا الشهر، يُتوقع أن يناقش الطرفان عددًا من الموضوعات، بما في ذلك تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم في الشمال وكيفية التحقق من ذلك، وإنشاء مكتب للاتصال بين الشمال والولايات المتحدة، والإجراءات الأمريكية المقابلة التي قد تتضمن أيضًا إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، وتوقيع معاهدة للسلام.وقد التقى "ترامب" و"كيم" في سنغافورة في يونيو من العام الماضي، وتوصلا إلى اتفاق عام حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.جدير بالذكر أن فيتنام تحتفظ بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكان الوزير الأمريكي "مايك بومبيو" قد صرح خلال زيارته إلى فيتنام في يوليو الماضي أن على كوريا الشمالية أن تستفيد من النموذج الناجح لفيتنام، البلد الشيوعي في جنوب شرق آسيا، حيث قامت بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 1995، بعد 20 عامًا من قطع العلاقات، في أعقاب حرب فيتنام.