المبعوث الأمريكي الخاص يزور بيونغ يانغ

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وصل اليوم إلى العاصمة الكورية الشمالية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون"، لإجراء محادثات على مستوى العمل مع نظيره الكوري الشمالي.وغادر "بيغون" من قاعدة أوسان الجوية في الجنوب، في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، في رحلة تستغرق ساعة واحدة إلى بيونغ يانغ، عبر البحر الأصفر.وسوف يجتمع "بيغون" مع نظيره الكوري الشمالي "كيم هيوك تشول"، السفير السابق لبلاده لدى أسبانيا، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وسوف يركز الجانبان على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والتدابير الأمريكية المقابلة لذلك.ولكن لم يتحدد بعد هل سيلتقي "بيغون" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال زيارته.