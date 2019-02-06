ترامب قد يجتمع مع الرئيس الصيني خلال فبراير

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كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن موعد ومكان قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، أمام مجموعة من المذيعين الإخباريين، قبل خطابه أمام الكونغرس أمس الثلاثاء.وقد اتفق الزعيمان على إطار للمفاوضات المستقبلية بشأن "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل".كما تحدث "ترامب" عن عزمه على مقابلة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال فترة وجوده خارج البلاد في نهاية هذا الشهر، ولكنه لم يكشف عما إذا كان الاجتماع سيكون في فيتنام أيضًا أم لا.ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون من البلدين المفاوضات حول شروط الاتفاق التجاري مع الصين، قبل الموعد النهائي الذي يحل في الأول من شهر مارس المقبل.