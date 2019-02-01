فرقة بي تي إس تشارك في تقديم حفل جوائز غرامي

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أعلن مصدر مسؤول في الشركة الراعية للفرقة العالمية "بي تي إس" أن الفرقة سوف تشارك في حفل توزيع جوائز غرامي العالمية لعام 2019، التي تقام يوم 10 فبراير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وجاء ذلك تلبية لدعوة منظمي الحفل للفرقة بأن تقدم الجوائز، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فرقة كورية في جوائز غرامي.يذكر أن الفرقة الكورية الشبابية "بي تي إس" قد تصدرت قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية، كما حصلت على جائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية الأمريكية لمرتين على التوالي، بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل فنان على مواقع التواصل الاجتماعي، في جوائز الموسيقى الأمريكية في شهر أكتوبر من العام الماضي.