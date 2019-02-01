الإعلان عن المناورات العسكرية المشتركة بعد مفاوضات العمل بين الشمال وواشنطن

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تبين أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية قد انتهت إلى حد كبير من وضع إطار ومواعيد واتجاهات المناورات العسكرية، التي سيتم إجراؤها في النصف الأول من هذا العام، ويجري الآن دراسة موعد الإعلان عنها.وبحسب مصادر حكومية، انتهت عملية تنسيق اتجاهات المناورات الكورية الجنوبية والأمريكية في النصف الأول من هذا العام، وتبقى مسألة مناقشة موعد الإعلان وطريقته.وكان الحليفان يدرسان طريقة الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي، إلا أنه من المتوقع أن يعلنا عنها بعد مفاوضات العمل التحضيرية للجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية والتي تعقد اليوم في العاصمة الكورية الشمالية.يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وضعتا خطة لإجراء تدريبات "الحل الرئيسي" بدءا من الرابع من شهر مارس المقبل وعلى مدار أسبوعين، وتدرس إجراء المناورات في الهواء الطلق بحجم كتيبة من خلال تغيير اسم مناورات "فرخ النسر" في الهواء الطلق والمزمعة في شهري مارس وأبريل المقبلين.