نسبة حاملي الهواتف الذكية في كوريا الأعلى عالميا

Photo : KBS News

أفادت وكالة "دي بي أيه" للأنباء أن نسبة حاملي الهواتف الذكية في كوريا بلغت 95 %، لتصبح بذلك الأعلى في العالم.ووفقًا لاستطلاع أخير، فقد بلغت نسبة حاملي الهواتف الذكية في البلاد 95 %، لتكون الأعلى من بين الدول التي شملها المسح، والبالغة سبعا وعشرين دولة.كما تبين أن نسبة الخمسة بالمائة الباقية من الكوريين يحملون هواتف محمولة غير متصلة بالإنترنت، بحيث أن جميع السكان يستخدمون الهواتف المحمولة، لتصبح كوريا الوحيدة في هذا المجال.كما جاءت إسرائيل في المركز الثاني بنسبة 88 %، وتلتها هولندا بنسبة 87% والسويد بنسبة 86%؛ بينما تراوحت نسبة حاملي الهواتف الذكية في استراليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين واليابان وكندا ما بين 81 % و66 %.ومن بين الدول الناشئة سجلت كل من جنوب إفريقيا والبرازيل نسبة 60 %، بينما سجلت الهند 24 % لتكون الأدنى في هذا المجال بين الدول الناشئة.وقد أجرى هذا المسح مركز "بيو ريسيرتش" الأمريكي، على 30 ألف بالغ في منتصف العام الماضي.