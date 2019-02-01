توقعات بتراجع الصادرات الكورية لأول مرة منذ 3 سنوات

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توقع بنك كوريا المركزي انخفاض الصادرات الكورية في هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للتأثيرات المركبة من تراجع الطلب الدولي على أشباه الموصلات وانخفاض أسعار النفط الدولية.وصرح البنك الكوري اليوم بأنه يتوقع انخفاض الصادرات الكورية الاسمية لهذا العام بنسبة 1.4 % بالمقارنة مع العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "الصادرات الاسمية" يضع في الحسبان قيمة الصادرات وكمياتها أيضا؛ وبعبارة أخرى، يعني المصطلح المبالغ التي تم اكتسابها من خلال الصادرات.وقد انخفضت نسبة النمو الكورية في الصادرات الاسمية بنسبة 5.9 % في عام 2016 نتيجة للركود الاقتصادي الدولي وانتشار النزعة الحمائية وإضراب العمال الكوريين في مجال صناعة السيارات عن العمل، لكنها نجحت في إعادة الارتفاع من خلال تسجيل 15.5 % في عام 2017 و5.5 % في عام 2018.ولكن من المتوقع أن تنخفض النسبة لأول مرة منذ 3 سنوات، نتيجة للعناصر السيئة في الأسواق الخارجية.ويتوقع البنك الكوري المركزي أن ترتفع الصادرات الكورية الحقيقية بنسبة 3.1 % في هذا العام، واضعا في الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي. ويشير انخفاض الصادرات الاسمية مع ارتفاع الصادرات الحقيقية، إلى انخفاض أرباح الصادرات، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات رغم ازدياد كميات التصدير.ومن الأسباب الأخرى لذلك انخفاض أسعار النفط، الذي يؤثر مباشرة على أسعار المنتجات البتروكيماوية. ولكن من المتوقع أن يقل التراجع في نسبة النمو في الصادرات الاسمية في النصف الثاني من هذا العام.