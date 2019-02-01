ازدحام الطرق بالسيارات في طريق العودة إلى سيول اليوم

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في نهار اليوم وهو آخر يوم من إجازة عيد "سول"، أو رأس السنة القمرية الجديدة، ازداد الزحام في الطرق السريعة المتجهة إلى سيول.وبالنسبة لطريق كيونغ بو السريع، فقد اشتد الزحام المروري بين منطقة "بوك تشون" إلى منطقة "أنسونغ" باتجاه سيول. كما عانى طريق الساحل الغربي السريع من الزحام الشديد من منطقة "دانغ جين" إلى مكان الاستراحة في جزيرة "هينغ دام" باتجاه سيول، بينما يعاني طريق جوبو الداخلي السريع من الزحام من منطقة "شمال تشونغ جو" إلى منطقة "كام كوك".أما طريق "سيول - يانغ يانغ" السريع، فقد شهد ازدحاما مروريا من منطقة جبل سوراك إلى منطقة "سوجونغ".وتوقعت مؤسسة الطرق الكورية أن يبلغ الازدحام المروري الناتج عن السيارات العائدة إلى سيول ذروته فيما بين الرابعة والخامسة بعد ظهر اليوم.ومن المتوقع أن تستخدم حوالي أربعة ملايين وثمانمائة وثمانين ألف سيارة مختلف الطرق السريعة الكورية اليوم ومنها 570 ألف سيارة متجهة إلى سيول و370 ألف سيارة تخرج من سيول وتتجه إلى مناطق أخرى.