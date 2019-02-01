مباحثات لتنظيم مسابقة للمصارعة بين الكوريتين

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من المتوقع أن يتم تعزيز التبادلات بين الكوريتين في رياضة المصارعة بالتزامن مع تسجيل الرياضة الكورية التقليدية "سي رُم" ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير الملموس في منظمة اليونسكو الدولية.وفي هذا السياق، من المتوقع أن يقوم "بارك كوان يونغ" رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لرياضة المصارعة بزيارة إلى جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية بدءا من يوم الثاني عشر من هذا الشهر وعلى مدار يومين من أجل مناقشة التبادلات بين الكوريتين في مجال المصارعة مع الجانب الكوري الشمالي.وقال "جونغ إين كيل" رئيس فريق تطوير المصارعة التابع للاتحاد إن رئيس الاتحاد "بارك" ونائبه "كيم جونغ كي"، سيزوران كوريا الشمالية عبر الطريق البري صباح يوم الثاني عشر من فبراير لمناقشة تنظيم مسابقة للمصارعة في جبل كوم كانغ، وسوف يعودان إلى البلاد يوم الثالث عشر من هذا الشهر.ويذكر أن الاتحاد الكوري الجنوبي ظل يعمل من أجل تعزيز التبادلات في هذا المجال، بما في ذلك تنظيم مسابقة ودية للمصارعة بين الكوريتين، وذلك بعد أن تم تسجيلها ضمن قائمة اليونسكو في السادس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن يتم في المباحثات القادمة مناقشة الاستضافة المشتركة بين الكوريتين للمسابقة المقرر إقامتها في منطقة "هيونغ سونغ" بمقاطعة كانغ وان في كوريا الجنوبية في شهر يونيو.وقال رئيس الفريق إنه إذا استضافت الكوريتان المسابقة بشكل مشترك، فسوف يكون هناك إمكانية لإقامة المسابقة في ملعب "جانغ تشونغ" في سيول أو في مدينة بيونغ يانغ ، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذه التفاصيل في مفاوضات العمل بين الجانبين، التي يحتمل أن تُعقد في دولة ثالثة، مثل الصين.