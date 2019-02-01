كوريا تحقق رقما قياسيا من حيث معدل قيمة السيارات المصدرة في الخارج

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تجاوز معدل قيمة السيارات المصدرة بواسطة خمس شركات كورية لصناعة السيارات 15 ألف دولار في العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليسجل رقما قياسيا في هذا المجال.ورغم انخفاض عدد السيارات وقيمتها من إجمالي الصادرات في العام الماضي، إلا أن معدل قيم السيارات المصدرة ارتفع بفضل زيادة عدد السيارات الرياضية التي تم تصديرها، وهو ما أسهم في الحفاظ على ربحية الشركات.وقال الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اليوم إن إجمالي عدد السيارت التي صدرتها الشركات الكورية الخمس، وهي هيون ديه وكيا وجي إم كوريا ورينو سام سونغ وسانغ ريونغ، في العام الماضي، قد بلغ مليونين و227 ألفا و903 سيارات، بانخفاض نسبته 3.2% بالمقارنة مع العام الأسبق، وبلغت قيمة صادراتها 37 مليارا و608 ملايين و620 ألف دولار، بانخفاض نسبته 1.6% بالمقارنة مع العام السابق.وبلغ معدل قيمة السيارة الواحدة المصدرة 15 ألفا و500 دولار في العام الماضي، ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق، وبزيادة 1.6% بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغ فيه المعدل 15 ألفا و100 دولار، ومن ثم استمر مستوى 15 ألف دولار للعام الثاني على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن معدل قيم السيارات الكورية المصدرة ظل يرتفع منذ عام 2010 الذي بلغ فيه المعدل 12 ألف دولار، حتى وصل إلى 14 ألفا و800 دولار في عام 2014، لكنه انخفض في عام 2015 ليبلغ 14 ألفا و200 دولار، ثم ظل عند هذا المستوى أيضا في عام 2016، ثم ارتفع مرة أخرى إلى مستوى 15 ألف دولار في عام 2017.ولكن بعد أن وصل عدد السيارات المصدرة إلى قمته بـ3 ملايين 166 ألف سيارة في عام 2012، استمر في الانخفاض حتى العام الماضي للعام السادس على التوالي.ويعني ارتفاع معدل قيم السيارات المصدرة تصدير المزيد من السيارات الرياضية والفاخرة غالية الأسعار نسبيا، وهو ما يساعد الشركات المحلية التي تعاني من الركود في البيع في الخارج على الحفاظ على ربحيتها.وقد سجلت الصادرات من السيارات الرياضية رقما قياسيا، حيث بلغ إجمالي عدد السيارت الرياضية التي صدرتها الشركات الكورية الخمس مليونا و386 ألفا و539 سيارة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة مع العام الأسبق.وقال مسؤول في صناعة السيارت المحلية إن حجم الصادرات من السيارات قد انخفض نتيجة لركود الطلب في أسواق السيارات الرئيسية الدولية، إلا أنه من حسن الحظ أن معدل قيم السيارت المصدرة قد ارتفع بفضل توسيع الصادرات من السيارات ذات القيمة المضافة العالية.