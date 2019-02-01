بيع 10 ملايين تذكرة لفيلم مهنة صعبة للغاية خلال 15 يوما

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تجاوز عدد مشاهدي الفيلم الكوري "مهنة صعبة للغاية" مستوى 10 ملايين مشاهد بالأمس، أي بعد مرور 15 يوما من بدء عرضه.وبعد أن بلغ عدد مشاهديه 9 ملايين و397 ألفا و163 مشاهدا أول من أمس الثلاثاء، تجاوز هذا العدد 10 ملايين مشاهد خلال يوم أمس ليصبح أول فيلم كوري يتجاوز عدد مشاهديه مستوى 10 ملايين شخص في هذا العام ويصبح الفيلم الثالث والعشرين في هذا المجال.كما احتل الفيلم المركز الثالث من حيث سرعة تجاوز مستوى 10 ملايين مشاهد بعد الفيلمين: "ميونغ لايانغ" و"مع الآلهة"، من بين إجمالي الأفلام الثلاثة والعشرين التي تجاوز عدد مشاهديها 10 ملايين شخص.وتحكي قصة الفيلم المثيرة عن فريق للتحقيقات في جريمة الاتجار بالمخدرات.ويرى النقاد أن السبب في نجاح الفيلم يرجع إلى مهارة السيناريو والإخراج والتمثيل من أجل إثارة الضحك الخفيف.كما يرى بعض النقاد أيضا أن المشاهدين الكوريين أقبلوا على مشاهدة هذا الفيلم الكوميدي الخفيف بعد أن أرهقوا بالأفلام الخطيرة والجدية التي توالت منذ العام الماضي مثل "يوم إفلاس دولة" و"ملك المخدرات".