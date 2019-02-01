افتتاح مهرجان برلين السينمائي اليوم

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افتتح اليوم مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يعد واحدا من أبرز ثلاثة مهرجانات سينمائية دولية جنبا إلى جنب مع مهرجان كان الفرنسي ومهرجان فينيسيا الإيطالي.ويتم في مهرجان هذا العام تقديم حوالي 400 فيلم في مجالات المنافسة والبانوراما والمنتدى وغيرها لمدة 11 يوما حتى يوم 17 من هذا الشهر.ومن بين تلك الأفلام، تمت دعوة عدد من الأفلام الكورية، وهي فيلم "هوكو أوكا" من إخراج "جانغ ريول" وبطولة "كوان هيه هيو" و"بارك سو دام"، إلى مجال المنتدى، كما تمت دعوة فيلم "الألف" للمخرج "إيم كوان تيك" في المجال الكلاسيكي الذي يتم فيه استعادة الأفلام السينمائية القديمة باستخدام التقنيات الرقمية، وفيلم "قصة كوك دو" للمخرج "كيم تيه يونغ" إلى مجال أفلام الأطفال.بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة فيلم" أيقونة" الذي شارك فيه عدد من الممثلين البارزين مثل "هان سوك كيو" و"سول كيونغ كو" و"تشون أو هي"، إلى مجال البانوراما غير التنافسي في مهرجان هذا العام.ويذكر أن عددا من نجوم السينما الكوريين سيتوجهون إلى برلين يوم 12 من هذا الشهر من أجل حضور المهرجان.