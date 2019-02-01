أكثر من نصف عدد النساء غير المتزوجات يعترضن على الإقامة المشتركة دون افتراض الزواج

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تبين أن أكثر من نصف عدد النساء الكوريات غير المتزوجات يبدين موقفا سلبيا من الإقامة المشتركة قبل الزواج دون افتراض الزواج، بينما وافق 7 من بين كل 10 منهن على الإقامة المشتركة قبل الزواج على أساس افتراض الزواج.جاء ذلك في تقرير بعنوان "أفكار السكان غير المتزوجين حول الأبناء والأسرة"، نُشر في مجلة "منتدى الصحة والرفاهية" التي أصدرها المعهد الكوري للصحة والمجتمع اليوم.تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير تم إعداده من خلال مسح جرى على ألف و140 رجلا، وألف و324 امرأة من غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و44 عاما.وفي هذا المسح، أظهرت النساء غير المتزوجات موقفا منفتحا من الطلاق وعدم الإنجاب، لكنهن أبدين موقفا سلبيا أكثر مقارنة بالرجال غير المتزوجين من حيث الإنجاب دون زواج، والأقامة المشتركة بدلا من الزواج.ويقول الخبراء إن هذا قد يرجع إلى طبيعة المجتمع الكوري الذي يمكن أن تتعرض فيه النساء للمزيد من النظرة السلبية أو التمييزية بالمقارنة مع الرجال.وحول الإقامة المشتركة قبل الزواج، وافق 77% من الرجال عليها بينما وافق 71% من النساء، بارتفاع في نسبة الموافقة لدى النساء بمقدار 19 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2015، الذي بلغت فيه النسبة 51%، وهو ما يشير إلى تغير أفكار النساء غير المتزوجات حول الإقامة المشتركة قبل الزواج على أساس افتراض الزواج.وحول إمكانية الإقامة المشتركة دون زواج، وافق 57% من الرجال عليها، بينما اعترض أكثر من نصف عدد النساء، بنسبة 52% منهن على هذه الفكرة.وقال فريق البحث إن هذا الاختلاف بين الرجال والنساء يرجع السبب فيه إلى مستوى وعي المجتمع الكوري الذي تعمل فيه الأفكار السلبية والتمييزية ضد النساء على نحو أكبر من الرجال فيما يتعلق بالإقامة المشتركة قبل الزواج.