نظام جديد بحظر رفض الركاب على سائقي سيارات الأجرة

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من المقرر أن ترتفع أجرة سيارات التاكسي في كوريا بدءا من الـ16 من هذا الشهر، كما ينتظر أيضا أن تطرح بلدية سيول سيارات تاكسي غير قابلة لرفض الركاب، وسيارات تاكسي خاصة للنساء فقط، ومزودة بمقاعد للأطفال.وصرحت بلدية سيول بأنها أصدرت ترخيصا في الأسبوع الماضي لإحدى الشركات التي تخطط لتقديم تلك الخدمات، حيث جمعت هذه الشركة حوالي 4 آلاف و500 سيارة تاكسي من حوالي 50 شركة لسيارات التاكسي في العام الماضي.وسيتم باستخدام هذه السيارات إدارة نظام "وايكو بلو" لتخصيص السيارات الآلي، ونظام "وايكو ليدي" من سيارات التاكسي الخاصة للنساء فقط.ومن المقرر أن يتم من خلال نظام "وايكو بلو" تخصيص أقرب سيارة آليا حسب طلب الراكب، بحيث لا يعرف سائقو السيارت وجهات الركاب إلى أن يستقلوا سياراتهم، ولن يمكنهم رفض الركوب أيضا.وبالنسبة لسيارات التاكسي ضمن نظام "وايكو ليدي" سيكون الركاب والسائقون جميعا من النساء بحيث يتم توفير خدمة مقاعد للأطفال لأول مرة في البلاد، ولكن سيمكن للأولاد الذكور حتى تلاميذ المدارس الابتدائية الركوب فيها. وسيتم فرض أجور إضافية تبلغ ما بين ألفي وون و3 آلاف وون كخدمة إضافية إلى جانب أجرة التاكسي العادية في هذا النظام.ومع رفع الأجرة الأساسية لسيارات التاكسي إلى 3 آلاف و800 وون بدءا من يوم الـ16 من هذا الشهر، تأمل بلدية سيول في أن يساهم توفير هذا النوع الجديد من خدمات التاكسي في زيادة رضا المواطنين.