سيول وواشنطن تختتمان مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : KBS News

من المتوقع أن تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس بوضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات المتعلقة بمقدار مساهمة سيول في تكاليف الدفاع ومدة سريان الاتفاقية.وقال "لي سو هيوك" عضو لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحاكم إن الجانبين اتفقا على تحديد شروط السنة الحالية فقط، ومن المرجح أن يكون إجمالي مساهمة سيول أقل من 1.05 تريليون وون.وأوضح أنه سيتم التوقيع على الاتفاق مبدئيًّا اليوم الخميس، ثم استكمال الإجراءات الحكومية في مارس، وإنهاء المراجعة البرلمانية في أبريل.يذكر أن البلدين الحليفين لم يستطيعا الاتفاق على الشروط الجديدة لاتفاقية تكاليف إقامة القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية قبل انتهاء صلاحية الاتفاقية السابقة في 31 ديسمبر 2018.وتطالب واشنطن بزيادة حصة سيول إلى مليار دولار أمريكي، أي حوالي 1.13 تريليون وون في عقد مدته عام واحد، لكن سيول ردت بأنه يجب ألا تتجاوز حصتها أكثر من تريليون وون بموجب عقد مدته من 3 إلى 5 سنوات فقط.